7 yıldır aranan FETÖ firarisi eski hakim Ankara’da yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde kurulan özel ekip, FETÖ'den 7 yıldır firari olan Yargıtay Başkanlığı'ndan ihraç Tetkik Hakimi Necmeddin Özmen'i Ankara'da yakaladı. Emniyet'ten yapılan açıklamada, Özmen'in Etimesgut ilçesinde gözaltına alındığı bildirildi.

YAKALANMAMAK İÇİN SÜREKLİ KILIK DEĞİŞTİRİYORDU

Örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Özmen'in, aranma kaydının olduğu, 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği, üzerinde başka kişilere ait kimlikler bulundurduğu ve bu kimlikleri kullandığı belirlendi.

ÜZERİNDEN YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ÇIKTI

Firari eski Yargıtay tetkik hakimi Özmen'in üzerinde mali değeri 1 milyon 500 bin Türk lirası olan euro, dolar, İsveç frangı ve altın ele geçirildi.

YURT DIŞINA KAÇACAKTI

Yakalanmadan önce yurt dışına kaçmak üzere olduğu değerlendirilen Özmen'in Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.