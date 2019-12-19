Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle... - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle...

6 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 17 şüpheliyi yakaladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle..., System.String[]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 17 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 16'sı tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi. - ANKARA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:40 Kaynak: İHA
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