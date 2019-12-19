Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle... - Son Dakika
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle...
6 saat önce
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 17 şüpheliyi yakaladı. Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:40 Kaynak: İHA
Son Dakika Yaşlı çift, ormanlık alanda feci şekilde can verdi! Ağaç kesmeye çalışıyorlardı Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına yansıdı Eşini öldürdüğü öne sürülen uzman çavuşun "İstem dışı oldu" sözlerine mahkeme başkanı tepki gösterdi Dere yatağından gelen kadın çığlıkları polisi alarma geçirdi