Başkentte uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 53 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Başkentte uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 53 şüpheli tutuklandı

26.09.2022 11:24
Başkentte uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 53 şüpheli tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 380 zanlıdan 53'ünün tutuklandığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 380 zanlıdan 53'ünün tutuklandığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 380 zanlıdan 53'ü tutuklandı.

Aramalarda 17 kilogram eroin, 15 kilogram esrar, 3,2 kilogram metamfetamin, 575 gram kokain, 320 gram bonzai, 45 gram skunk, 960 ecstacy ve 58 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 53 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 53 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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