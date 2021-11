Ankara Emniyet Müdürlüğü: "Suçla mücadelede her an her yerdeyiz" - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medyadan operasyon görüntülerini paylaşılarak, "Suçla mücadelede her an her yerdeyiz" açıklamasında bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, gerçekleştirilen operasyonların görüntülerinin olduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Suçla Mücadelede her an her yerdeyiz. Çocuklarımızın geleceği için uyuşturucu ile hep birlikte mücadele edelim. Tanık olduğunuz uyuşturucu satışı ve kullanımını Whatsapp ihbar hattımızdan (0552 155 06 06) anında bize bildirebilir, yardım ve destek alabilirsiniz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA