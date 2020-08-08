Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut... - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut...
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce Ankara Yenimahalle ilçesinde yapılan uygulamada 11'i Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen yakalanmıştır.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce Ankara Yenimahalle ilçesinde yapılan uygulamada 11'i Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yabancı şahısların sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 19:23
Kaynak: İHA
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