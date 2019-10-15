Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit...
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Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:38 Kaynak: İHA
Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA
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