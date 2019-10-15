Son Dakika Haberleri: Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit...
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit...

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit...

1 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit..., System.String[]

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, TEM Otoyolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:38 Kaynak: İHA
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