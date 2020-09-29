Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkin pişmanlık beyanları/teşhis bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 örgüt üyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:57 - Kaynak: İHA
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