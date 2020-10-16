Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce MLKP terör örgütü açık alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten aralarında sorumlu...
16.10.2020 12:17
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce MLKP terör örgütü açık alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten aralarında sorumlu seviyede örgüt mensuplarının da bulunduğu 4 kişiden 3'ü yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce MLKP terör örgütü açık alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten aralarında sorumlu seviyede örgüt mensuplarının da bulunduğu 4 kişiden 3'ü yakalandı. - ANKARA
3. Sayfa, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce MLKP terör örgütü açık alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten aralarında sorumlu... - Son Dakika
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