Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce MLKP terör örgütü açık alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten aralarında sorumlu... - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce MLKP terör örgütü açık alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten aralarında sorumlu...

16.10.2020 12:17
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce MLKP terör örgütü açık alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten aralarında sorumlu..., System.String[]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce MLKP terör örgütü açık alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten aralarında sorumlu seviyede örgüt mensuplarının da bulunduğu 4 kişiden 3'ü yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce MLKP terör örgütü açık alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten aralarında sorumlu seviyede örgüt mensuplarının da bulunduğu 4 kişiden 3'ü yakalandı. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce MLKP terör örgütü açık alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten aralarında sorumlu... - Son Dakika

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