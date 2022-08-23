Başkentte PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Başkentte PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

23.08.2022 09:13

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik siber devriye çalışmaları esnasında; 6 sosyal medya hesabının PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de gerçekleştirdikleri operasyonlara yönelik olarak PKK/KCK terör örgütünü destekleyici ve övücü paylaşımlar yaptıkları, etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflarla propaganda yaptıkları, Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.

Bahse konu sosyal medya hesapları ile ilgili yapılan teknik çalışmalar neticesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri uzmanlarınca sosyal medya hesaplarının kullanıcıları belirlendi.

Açık kimlikleri ve adresleri tespit edilen altı şüpheliye yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli; 23 Ağustos 2022 tarihinde eşzamanlı olarak Ankara genelinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve dijital delile el konuldu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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