Ankara'da yapılan cemevi saldırılarına yönelik 2 kişi daha yakalandı! - Son Dakika
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Ankara'da yapılan cemevi saldırılarına yönelik 2 kişi daha yakalandı!

01.08.2022 23:13

Ankara'nın Mamak ve Çankaya ilçelerinde bulunan üç ayrı cemevine yapılan saldırının faili yakalanırken, olayla bağlantısı olduğu ortaya çıkartılan iki kişi daha gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerden birinin İzmir'de diğerinin ise Eskişehir-Ankara yolunda ekipler tarafından yakalandığını açıkladı.

30 Temmuz'da Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne ve Mamak ilçesinde Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nlere saldırı gerçekleşti.

ÜÇ SALDIRININ FAİLİ AYNI KİŞİ ÇIKTI

Konuyla ilgili çalışma yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü, "Her üç olayı da A.O.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat çok yönlü devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

İKİ KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü; Ankara'da üç ayrı cemevine yapılan saldırıya ilişkin, "Şüpheli şahısla irtibatlı oldukları değerlendirilen Ç.C.B. isimli şahıs İzmir'de, B.G. isimli şahıs ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta 01.08.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır." açıklamasını yaptı.

Ankara'daki cemevlerine yönelik saldırılara ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama şöyle: "30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ve Mamak ilçelerinde 3 ayrı cemevine yönelik gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak A.O.K. isimli şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; şüpheli şahısla irtibatlı oldukları değerlendirilen Ç.C.B. isimli şahıs İzmir'de, B.G. isimli şahıs ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta 01.08.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir."

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Cemevlerine Saldırılarla İlgili İki Kişinin Daha Gözaltına Alındığını Açıkladı Ankara Emniyet Müdürlüğü Cemevlerine Saldırılarla İlgili İki Kişinin Daha Gözaltına Alındığını Açıkladı Çevik Bir cezaevinden çıktı Çevik Bir cezaevinden çıktı
Kaynak: ANKA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Twitter, Ankara, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da yapılan cemevi saldırılarına yönelik 2 kişi daha yakalandı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da yapılan cemevi saldırılarına yönelik 2 kişi daha yakalandı! - Son Dakika
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