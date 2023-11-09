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Ankara Emniyet Müdürlüğü, yaptığı 15 Temmuz paylaşımını bir süre sonra kaldırdı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yaptığı 15 Temmuz paylaşımını bir süre sonra kaldırdı

09.11.2023 22:23  - Güncelleme: 23:03

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişimine ait yeni görüntüleri yayınladı. Türkiye, Yargıtay'ın AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmasını konuşurken gelen bu paylaşım, bazı kullanıcılar tarafından AYM'ye mesaj verildiğine yoruldu. Yapılan yorumlar sonrası bir süre sonra söz konusu paylaşımın silindiği görüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin yeni görüntülerine ilişkin yapılan paylaşım, bir süre sonra silindi.

9 KASIM'DA YENİ 15 TEMMUZ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz darbe girişimine ait yeni görüntüler yayınlandı. Paylaşımda "O hain geceyi unutmadık, unutturmayacağız" ifadeleri kullanıldı. Görüntülerde ise darbecilerin Ankara Emniyet Müdürlüğüne saldırı yaptığı anlar yer aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yaptığı 15 Temmuz paylaşımını bir süre sonra kaldırdı

"AYM'YE MESAJ VERİLİYOR" YORUMLARI YAPILDI

Yargıtay'ın Can Atalay davasına ilişkin Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili suç duyurusunda bulunması gündemdeyken yapılan bu paylaşım, bazı kullanıcılar tarafından "AYM'ye mesaj veriliyor" yorumlarına sebep oldu.

PAYLAŞIM BİR SÜRE SONRA SİLİNDİ

Sosyal medyada yapılan eleştirilen sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü, söz konusu paylaşımı sildiği görüldü.

YARGITAY, AYM ÜYELERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye tarihinde bir ilke imza attı. Gezi Davası'nda tutuklandıktan sonra TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay hakkında hak ihlali olduğunu belirtip tahliye edilmesi yönünde karar veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

MUHALEFETTEN "DARBE GİRİŞİMİ" YORUMU

Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu karar düpedüz bir darbe girişimi. Can Atalay'ı mağdur eden bir karardır ancak hedefindekiler Can Atalay ile sınırlı değildir. Anayasa'yı hiçe sayma, Anayasa'ya direnme, Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve doğrudan bir kalkışma girişimidir Yargıtay eliyle" demişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yargıtay, Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Ankara Emniyet Müdürlüğü, yaptığı 15 Temmuz paylaşımını bir süre sonra kaldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Emniyet Müdürlüğü, yaptığı 15 Temmuz paylaşımını bir süre sonra kaldırdı - Son Dakika
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