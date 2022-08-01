Ankara Emniyet Müdürlüğü Cemevlerine Saldırılarla İlgili İki Kişinin Daha Gözaltına Alındığını Açıkladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü; Ankara'da üç ayrı cemevine yapılan saldırıya ilişkin, "Şüpheli şahısla irtibatlı oldukları değerlendirilen Ç.C.B. isimli şahıs İzmir'de, B.G. isimli şahıs ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta 01.08.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü; Muharrem ayının ilk gününde (30 Temmuz) Ankara'daki cemevlerine yapılan saldırıda zanlılara ilişkin açıklama yaptı. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama şöyle:

"30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ve Mamak ilçelerinde 3 ayrı cemevine yönelik gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak A.O.K. isimli şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; şüpheli şahısla irtibatlı oldukları değerlendirilen Ç.C.B. isimli şahıs İzmir'de, B.G. isimli şahıs ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta 01.08.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir."