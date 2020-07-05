Ankara Emniyet Müdürlüğünden "darp" açıklaması - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Sincan'da engelli bir vatandaşı darp eden şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Sincan ilçesinde engelli M.K'nin sokakta yürürken darp edildiği yönünde paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yapılma gereğinin duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay 3 Temmuz'da Sincan'da bir çay ocağında yan bakma meselesi yüzünden başlamış, daha sonra M.K. darp edilmiştir. Aynı gün şüpheli F.Ş, ivedi şekilde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili hazırlanan evrakla adli makamlara intikal ettirilen şüpheli F.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."