Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden "En iyi narkotik polisi; Anne" paylaşımı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden "En iyi narkotik polisi; Anne" paylaşımı
ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesine Ankaragücü- Fenerbahçe müsabakasındaki futbolcular destek mesajı verdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam Ankaragücü ile Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktörlerinin "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesine destek mesajı verdiği görüntüleri paylaştı.
Kaynak: İHA
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