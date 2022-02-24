Son dakika haber | Ankara Emniyet Müdürlüğü: Doku ailesinin gözaltına alınması söz konusu değildir - Son Dakika
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Son dakika haber | Ankara Emniyet Müdürlüğü: Doku ailesinin gözaltına alınması söz konusu değildir

24.02.2022 00:30
Son dakika haber | Ankara Emniyet Müdürlüğü: Doku ailesinin gözaltına alınması söz konusu değildir

Son dakika gelişmesine göre ANKARA Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2 yıl önce kaybolan Gülistan Doku ile ilgili "Doku ailesinin gözaltına alınması kesinlikle söz konusu değildir.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2 yıl önce kaybolan Gülistan Doku ile ilgili "Doku ailesinin gözaltına alınması kesinlikle söz konusu değildir. Provokatif amaçlı bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemelidir" denildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2 yıl önce kaybolan Gülistan Doku ile ilgili ortaya atılan iddialar üzerine basın açıklaması yayımladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yayımlanan açıklamada "5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun anne, baba ve kız kardeşi 23 Şubat 2022 günü saat 14.40 sıralarında Adalet Bakanlığı önüne gelmiş, daha sonra 25 kişilik bir grubun, Doku ailesine sözde destek vermek üzere Bakanlık önüne gelmesi ile olay kitlesel eyleme dönüştürülmeye çalışılmıştır. Bunun üzerine ailenin, kaldığı otele dönmesi sağlanmıştır. Bu süreçte Doku ailesinin gözaltına alınması kesinlikle söz konusu değildir. Provokatif amaçlı bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemelidir" denildi.

Haber:  ANKARA,


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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gülistan Doku, Tunceli, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ankara Emniyet Müdürlüğü: Doku ailesinin gözaltına alınması söz konusu değildir - Son Dakika


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