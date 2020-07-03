Ankara Emniyet Müdürlüğünden polislere saldıran avukatlar hakkında suç duyurusu
Ankara Emniyet Müdürlüğü, adliye önünde polislere pankart-döviz sopalarıyla saldıran avukatlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, adliye önünde polislere pankart-döviz sopalarıyla saldıran avukatlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "3 Temmuz 2020 günü İlimiz Çankaya ilçesi Anıtpark'ta düzenlenmek istenen ancak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Ankara Valiliğince uygun görülmeyen toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili olarak, Ankara Barosu ve çeşitli illerin barolarına mensup avukatlardan oluşan yaklaşık 600 kişilik bir grup saat 15.00 itibariyle Ankara Adliyesi bahçesinde toplanmıştır. Burada yapılan basın açıklaması sonrası toplu olarak TBMM'ye yürümek isteyen gruba eylemlerinin yasaya aykırı olduğu ifade edilmiş olup bu esnada grup içerisinde bulunan şahıslar tarafından görevi sadece güvenliği ve düzeni sağlamak olan personelimize pankart-döviz sopaları ve akordiyon bariyer atmak suretiyle saldırıda bulunulmuştur. Yasal mevzuatı çok iyi bilmelerine ve personelimizin iyi niyetli tüm çabalarına rağmen; marjinal grupların izinsiz gösteri-etkinliklerinde rastlanacak şekilde görevlilerimize saldırıda bulunan avukatlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 20:37 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Ankara Emniyet Müdürlüğünden polislere saldıran avukatlar hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Son Dakika 16:20 ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:35 ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:03 Fındık ihracatında rekor kırılarak 2 milyar 74 milyon dolar gelir sağlandı 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 08:20 Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler