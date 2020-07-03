Ankara Emniyet Müdürlüğünden polislere saldıran avukatlar hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü, adliye önünde polislere pankart-döviz sopalarıyla saldıran avukatlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "3 Temmuz 2020 günü İlimiz Çankaya ilçesi Anıtpark'ta düzenlenmek istenen ancak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Ankara Valiliğince uygun görülmeyen toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili olarak, Ankara Barosu ve çeşitli illerin barolarına mensup avukatlardan oluşan yaklaşık 600 kişilik bir grup saat 15.00 itibariyle Ankara Adliyesi bahçesinde toplanmıştır. Burada yapılan basın açıklaması sonrası toplu olarak TBMM'ye yürümek isteyen gruba eylemlerinin yasaya aykırı olduğu ifade edilmiş olup bu esnada grup içerisinde bulunan şahıslar tarafından görevi sadece güvenliği ve düzeni sağlamak olan personelimize pankart-döviz sopaları ve akordiyon bariyer atmak suretiyle saldırıda bulunulmuştur. Yasal mevzuatı çok iyi bilmelerine ve personelimizin iyi niyetli tüm çabalarına rağmen; marjinal grupların izinsiz gösteri-etkinliklerinde rastlanacak şekilde görevlilerimize saldırıda bulunan avukatlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

(İHA)