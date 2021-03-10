Ankara Emniyet Müdürlüğünden, şiddete uğrayan kadının görüntülerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğünden, şiddete uğrayan kadının görüntülerine ilişkin açıklama Açıklaması
10.03.2021 01:39
Ankara Emniyet Müdürlüğü, bir kadının şiddete uğradığı sırada çekildiği belirtilen görüntülerin, geçen yıla ait olduğunu ve 3 şüphelinin tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, bir kadının şiddete uğradığı sırada çekildiği belirtilen görüntülerin, geçen yıla ait olduğunu ve 3 şüphelinin tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldığını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından, sosyal medyada ve internet haber sitelerinde, G.Ö'nün, bir kadına şiddet uyguladığı sırada çekildiği ileri sürülen görüntülerin paylaşılması üzerine açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, "Görüntüler 2020 yılı Ağustos ayına ait olup, olaya karışan 3 şüpheli tespit edilerek haklarında adli işlem başlatılmış ve 3 Ekim 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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