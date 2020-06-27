Ankara Emniyet Müdürlüğünden "Uyuşturucuya geçit yok" paylaşımı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "Uyuşturucuya geçit yok" sloganıyla yapılan paylaşımda uyuşturucuyla mücadele amacıyla düzenlenen operasyonların görüntülerine yer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Uyuşturucuya geçit yok. Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız. Siz de yapacağınız doğru çağrılarla mücadelemize destek olun." ifadeleri kullanıldı.

Videoda, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele amacıyla düzenlediği operasyonların görüntüleri yer alıyor.