Ankara emniyet müdürü servet yılmaz'dan emekli olan 3 bekçiye plaket - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara emniyet müdürü servet yılmaz'dan emekli olan 3 bekçiye plaket - Son Dakika

Ankara emniyet müdürü servet yılmaz'dan emekli olan 3 bekçiye plaket

6 saat önce

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'dan emekli olan 3 bekçiye plaket.

Ankara emniyet müdürü servet yılmaz'dan emekli olan 3 bekçiye plaket, System.String[]

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'dan emekli olan 3 bekçiye plaket

Servet Yılmaz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:47 Kaynak: DHA
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