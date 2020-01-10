Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'dan emekli olan bekçilere plaket - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'dan emekli olan bekçilere plaket - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'dan emekli olan bekçilere plaket

21 dakika önce

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, görev süreleri dolan 5 bekçiye plaket verdi.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, görev süreleri dolan 5 bekçiye plaket verdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde, 1993'de göreve başlayan ve hizmet sürelerini tamamlayıp emekli olan 5 çarşı ve mahalle bekçisi için tören düzenlendi.

Emekli olan bekçilere plaket vererek teşkilata yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Yılmaz, bundan sonraki hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarı dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çarşı ve mahalle bekçisine ayrı bir önem verdiğine işaret eden Yılmaz, bekçilerin, suçların azalmasında önemli rollerinin olduğunu söyledi.

Yılmaz, bekçilerin kimlik sorma yetkisinin kanunlar çerçevesinde bulunduğunu anımsatarak, Ankara'da bu uygulamayı sürdürdüklerine vurgu yaptı.

Eski dönem 51 çarşı ve mahalle bekçisinin halen görevlerine devam ettiğini, bunların da bir yıl içerisinde emekli olacağını ifade eden Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Bugün itibariyle ilimizin cadde ve sokaklarında 1568 çarşı ve mahalle bekçimiz, gece devriyesi olarak görevlerine devam ediyor. Vatandaşımızın desteğini de bekçilerimiz önemli çalışmalara imza atmıştır. Bekçilerimiz, 20 bin aranan şahsı yakalamış, 21 evden, 30 iş yerinden, 11 otodan, 77 açıktan ve 8 otomobil hırsızlığı başta olmak üzere 3 bin 672 suçüstü olayına müdahale etti. Yaptıkları kontrollerde, 73 tabanca, 74 av tüfeği, 282 kurusıkı tabanca ele geçirdi. Park, bahçe, cadde ve sokaklarda yaptıkları çalışmalarda 3 bin 370 gram esrar, 927 captagon, 636 gram eroin, 332 ekstazi, 154 gram bonzai, 45 gram kokain ve 36 gram metamfetamin yakaladı.

Çarşı ve mahalle bekçilerimiz gece devriyelerinde vatandaşlarımız ile iyi ilişkiler geliştirmiş, vatandaşımızın güvenini kazanmış, bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur. 2020 yılında 500 çarşı ve mahalle bekçisi, 172 kır bekçisi olmak üzere toplam 672 bekçi alınacak."

Emekli olan bekçilerden Mustafa Özvatan, Emniyet Müdürü Yılmaz'a teşekkür ederek, mesleğini oğluna devrettiğini söyledi.

Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'dan emekli olan bekçilere plaket

Servet Yılmaz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:28 Kaynak: AA
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