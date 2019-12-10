Son Dakika Haberleri: Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte evrakla engelli raporu temin eden ve...
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte evrakla engelli raporu temin eden ve... - Son Dakika

Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte evrakla engelli raporu temin eden ve...

6 saat önce

Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte evrakla engelli raporu temin eden ve aralarında 20 hastane personelinin yer aldığı 95 zanlıyı göz altına aldı.

Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte evrakla engelli raporu temin eden ve..., System.String[]

Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte evrakla engelli raporu temin eden ve aralarında 20 hastane personelinin yer aldığı 95 zanlıyı göz altına aldı. - ANKARA

Mali Suçlarla Mücadele, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:36 Kaynak: İHA
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