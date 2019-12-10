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Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte evrakla engelli raporu temin eden ve...
6 saat önce
Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte evrakla engelli raporu temin eden ve aralarında 20 hastane personelinin yer aldığı 95 zanlıyı göz altına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:36 Kaynak: İHA
Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte evrakla engelli raporu temin eden ve aralarında 20 hastane personelinin yer aldığı 95 zanlıyı göz altına aldı. - ANKARA
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