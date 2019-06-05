Son Dakika Haberleri: Ankara Emniyeti'nde bayramlaşma
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Ankara Emniyeti'nde bayramlaşma

1 saat önce

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen törenle emniyet personelinin bayramını kutladı.

Ankara Emniyeti'nde bayramlaşma, System.String[]
Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen törenle emniyet personelinin bayramını kutladı.
İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve yardımcıları ile her rütbeden personel, bayramlaşmak üzere Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde bir araya geldi.
Servet Yılmaz, tek tek tokalaştığı emniyet personelinin bayramını tebrik etti. Yılmaz, daha sonra personel ile bayram kahvaltısında bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:40 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Servet Yılmaz, Ankara, Güncel
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