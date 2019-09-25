Son Dakika Haberleri: Ankara Emniyeti'nden Çankaya'daki intihar olayı ile ilgili açıklama
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Ankara Emniyeti'nden Çankaya'daki intihar olayı ile ilgili açıklama

6 dakika önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın Çankaya ilçesindeki ikametinde meydana gelen intihar olayı ile ilgili açıklama yayımladı.

Ankara Emniyeti'nden Çankaya'daki intihar olayı ile ilgili açıklama, System.String[]

Ankara Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın Çankaya ilçesindeki ikametinde meydana gelen intihar olayı ile ilgili açıklama yayımladı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın Ankara'nın Çankaya ilçesindeki ikametinde iki gün önce meydana gelen intihar olayı ile ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 23 Eylül 2019 Pazartesi günü 21.00 sıralarında İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın ikametinde meydana gelen intihar olayı ile ilgili olarak yapılan paylaşımlar ve yorumlar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Söz konusu intihar olayı Sayın Milletvekilinin, eşi, kızı ve evin diğer yardımcısı ile birlikte ikametinde bulunduğu esnada meydana gelmiştir. Olayın gerçekleşmesine müteakip tüm iş ve işlemler Cumhuriyet Savcısının gözetiminde ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Olay yerinde yapılan teknik ön incelemede intihar harici herhangi bir şüpheli durum müşahede edilmemiş, ayrıca müntehirenin odasında intihar eğiliminde olduğuna dair bulunan geçmiş tarihli notlar da dahil tüm bulgular soruşturma dosyasına eklenmiştir."


Açıklamada, ayrıca, konuyla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Savcılığı tarafından çok yönlü olarak, detaylı ve titiz bir şekilde sürdürüldüğü kaydedildi. - ANKARA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:41 Kaynak: İHA
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