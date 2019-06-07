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Ankara Emniyeti'nden cinsel istismar açıklaması

50 dakika önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesindeki bir markette kız çocuğuna yönelik cinsel istismar vakası zanlısının yakalandığını bildirdi.

Ankara Emniyeti'nden cinsel istismar açıklaması, System.String[]
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesindeki bir markette kız çocuğuna yönelik cinsel istismar vakası zanlısının yakalandığını bildirdi.

Başkentin Çankaya ilçesinde bir markette kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, zanlıyı yakaladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "7 Haziran 2019 tarihinde Çankaya ilçesinde bir markette kız çocuğunun cinsel istismara uğradığına ilişkin Müdürlüğümüze yapılan ihbar ile bazı sosyal medya ve basın-yayın organlarındaki paylaşımlar üzerine; Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince şüpheli P.P. isimli şahıs yakalanmış olup, konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:17 Kaynak: İHA
Polis, Çankaya, Ankara Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
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