Son Dakika Haberleri: Ankara Emniyeti'nden değnekçilere operasyon
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Ankara Emniyeti'nden değnekçilere operasyon

37 dakika önce

Ankara'da polis ekipleri vatandaşlardan para toplayan değnekçilere operasyon düzenledi.

Ankara Emniyeti'nden değnekçilere operasyon, System.String[]

Ankara'da polis ekipleri vatandaşlardan para toplayan değnekçilere operasyon düzenledi. Lüks mekanların önlerinde vatandaşların araçlarını otopark görevlisi gibi yönlendiren kişiler tek tek gözaltına alındı. Değnekçilerin pişkin ve umursamaz tavırları dikkat çekti.


Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şikayetlerin yoğunlaşması üzerine akşam saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Yol kenarlarını işgal edip vatandaşlardan para toplayan ve kamuoyunda değnekçi olarak tabir edilen kişiler tek tek tespit edildi. Operasyonun hedefinde, haksız yer işgali yapan, valelik adı altında belgesiz ve izinsiz vatandaşların araçlarını para karşılığı yol kenarlarına park eden kişiler yer aldı. Polis denetlemelerde değnekçilere göz açtırmadı, yolu işgal edenlerin önce üst araması yapıldı. Ardından da kelepçelenerek gözaltına alındı. Bazı değnekçiler ise polisi görünce kaçmaya çalıştı, ancak uzaklaşamadan yakalandı. Polis eğlence mekanlarında güvenlik dışında bekleyen kişiler hakkında işlem yaptı. - ANKARA

Ankara, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:21 Kaynak: İHA
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