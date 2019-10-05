Ankara Emniyeti'nden değnekçilere operasyon

ANKARA - Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yol kenarlarını işgal ederek vatandaştan para toplayan değnekçilere operasyon düzenledi. Değnekçilerin pişkin tavırları dikkat çekti

Ankara polisi yol kenarlarını işgal edip vatandaştan para toplayan değnekçilere operasyon düzenledi. Lüks mekanların önlerinde vatandaşların araçlarını otopark görevlisi gibi yönlendiren kişiler tek tek gözaltına alındı. Gözaltına alınan değnekçilerin pişkin ve umursamaz tavırları dikkat çekti. Zanlılar tek tek gözaltına alındı.

Ankara Çankaya ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler şikayetlerin yoğunlaşması üzerine akşam saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Yol kenarlarını işgal edip vatandaştan para toplayan ve kamuoyunda değnekçi olarak tabir edilen kişiler tek tek tespit edildi. Operasyonun hedefinde, haksız yer işgali yapan, valelik adı altında belgesiz ve izinsiz vatandaşların araçlarını para karşılığı yol kenarlarına park eden kişiler yer aldı. Polis denetlemelerde değnekçilere göz açtırmadı yolu işgal edenlerin önce üst araması yapıldı. Ardından da kelepçelenerek gözaltına alındı. Bazı değnekçiler ise polisi görünce kaçmaya çalıştı ancak uzaklaşamadan enselendi. Bazı eğlence mekanlarının denetlenmeye başladığı anlarda da işletmeciler, kapı önünde bekleyen sözde korumaları tarafından uyarıldı. Polis ise o kişilere yönelik güvenlik dışında bekleyen kişiler hakkında işlem yapılacağını belirtti.