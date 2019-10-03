Son Dakika Haberleri: Ankara Emniyeti'nden dernek ve lokallere uygulama
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Ankara Emniyeti'nden dernek ve lokallere uygulama

1 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, dernek ve lokallerde uygulama yaptı.

Ankara Emniyeti'nden dernek ve lokallere uygulama, System.String[]

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, dernek ve lokallerde uygulama yaptı. Uygulamada, ruhsatsız olduğu belirlen iki adres mühürlenirken, üç adreste ise amaç dışı faaliyet yürütüldüğü belirlendi.


Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelindeki lokal ve derneklere yönelik uygulama yaptı. Eş zamanlı olarak düzenlenen uygulamada ekipler, 28 farklı adrese girerek arama yaptı ve denetimlerde bulundu.


Uygulama sonucunda ekipler, isimsiz ve ruhsatsız bir iş yeri ile tabelasız faaliyet yürüten bir iş yeri tespit etti. Ruhsatsız olduğu belirlenen bu iki adres, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.


Öte yandan, denetimlerde bulunulan üç adreste ise amaç dışı faaliyet yürütüldüğü belirlendi. - ANKARA

Ahlak Büro Amirliği, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:58 Kaynak: İHA
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