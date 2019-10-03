Son Dakika Haberleri: Ankara Emniyeti'nden dernek ve lokallere uygulama
Son Dakika Güncel Haber

Ankara Emniyeti'nden dernek ve lokallere uygulama

1 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, dernek ve lokallerde uygulama yaptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, dernek ve lokallerde uygulama yaptı. Uygulamada, ruhsatsız olduğu belirlen iki adres mühürlenirken, üç adreste ise amaç dışı faaliyet yürütüldüğü belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelindeki lokal ve derneklere yönelik uygulama yaptı. Eş zamanlı olarak düzenlenen uygulamada ekipler, 28 farklı adrese girerek arama yaptı ve denetimlerde bulundu.

Uygulama sonucunda ekipler, isimsiz ve ruhsatsız bir iş yeri ile tabelasız faaliyet yürüten bir iş yeri tespit etti. Ruhsatsız olduğu belirlenen bu iki adres, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Öte yandan, denetimlerde bulunulan üç adreste ise amaç dışı faaliyet yürütüldüğü belirlendi.

(İHA)

Ankara Emniyeti'nden dernek ve lokallere uygulama

Ahlak Büro Amirliği, Ankara, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahte içki operasyonu
Belediye başkanı kapıyı kırıp kurtarmıştı! Başkan yardımcısını rehin alan şüpheli tutuklandı Kucağındaki bebekten bile utanmadı! 3 gün arayla hırsızlıktan yakalandı Mansur Yavaş'tan Gökçek hakkında suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 13:58:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Emniyeti'nden dernek ve lokallere uygulama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]