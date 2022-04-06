Ankara Emniyeti'nden Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

Ankara Emniyeti'nden Kızılay'a kan bağışı

ANKARA Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünde Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümünde Türk Kızılay'a kan bağışı yaptı. Ankara Emniyet Müdürlüğünün, Twitter hesabından bağış sonrası "Teşkilatımızın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü kapsamında kan bağışı kampanyası düzenleyen Kızılay'a, Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak biz de destek olduk. Kan bağışı yaparak siz de hayat kurtarabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Haber: ANKARA,