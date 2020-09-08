Ankara Emniyeti'nden Narkotik Operasyonu - Son Dakika

Ankara Emniyeti'nden Narkotik Operasyonu

ANKARA - Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde düzenlenen operasyonlarda 305 şüpheliyi yakaladı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 haftalık çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde üretme, satma ve kullanma suçlarıyla ilgili 157 ayrı olay çerçevesinde toplam da 305 şüpheliyi yakaladı. Bu kişilerden 48' i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Yakalamalarda toplamda; 22 kilo, esrar, 1.5 kilo eroin, 83 adet ecstasy, 1 skunk, 1 kilo bonzai 189 gram metamfetamin, 72 adet sentetik ecza, 4 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 12 adet tabanca fişeği, ve 101 bin 70 TL Para ele geçirildi.