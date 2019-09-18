Ankara Emniyeti'nden "nezarethanede zehirlenme" iddialarına yalanlama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, nezarethanede bulunan 7 şüphelinin yedikleri yemekten zehirlendiğine dair iddialara ilişkin,"7 şüphelinin akşam kumanyalarını yedikten sonra çeşitli şikayetlerle rahatsızlandıklarını söylemeleri üzerine, çağrılan 112 ekiplerince tam teşekküllü hastaneye kaldırılmaları sağlanmış, yapılan tetkik ve tahliller sonucu herhangi bir zehirlenme belirtisinin olmadığı anlaşılan şüpheliler, sağlık durumlarının iyi olduğunu gösterir raporların düzenlenmesini müteakip taburcu edilmişlerdir." açıklamasını yaptı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü, nezarethanede bulunan bazı şüphelilerin yedikleri yemeklerden zehirlendikleri iddialarına ilişkin basın açıklaması yayımladı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "17 Eylül 2019 tarihinde bazı sosyal medya ve basın-yayın organlarında Emniyet Müdürlüğümüz nezarethanesinde gözaltında bulunan şüphelilerin yedikleri yemeklerden zehirlendiklerine ilişkin iddialara yer verilmiştir. Gözaltında bulunan 7 şüphelinin akşam kumanyalarını yedikten sonra çeşitli şikayetlerle rahatsızlandıklarını söylemeleri üzerine, çağrılan 112 ekiplerince tam teşekküllü hastaneye kaldırılmaları sağlanmış, yapılan tetkik ve tahliller sonucu herhangi bir zehirlenme belirtisinin olmadığı anlaşılan şüpheliler, sağlık durumlarının iyi olduğunu gösterir raporların düzenlenmesini müteakip taburcu edilmişlerdir." denildi. - ANKARA