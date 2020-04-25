Ankara Emniyeti'nin acı günü - Son Dakika

Ankara Emniyeti'nin acı günü
6 saat önce
Ankara Emniyeti'nin acı günü 4. Sınıf Emniyet Müdürü hayatını kaybetti Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle 4. Sınıf Emniyet Müdürü Recep Aydın son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara Emniyeti'nin acı günü
4. Sınıf Emniyet Müdürü hayatını kaybetti
ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle 4. Sınıf Emniyet Müdürü Recep Aydın son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle 4. Sınıf Emniyet Müdürü Recep Aydın son yoluculuğuna uğurlandı. Aydın'ın dün evinde rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı orada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Aydın'ın öncesinden kalp rahatsızlığı olduğu ve tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde düzenlenen törene Aydın'ın aile fertleri başta olmak üzere, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Emniyet Müdür Yardımcıları ve personel katıldı. Tören 4. Sınıf Emniyet Müdürü Aydın'ın özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar okundu Recep Aydın'ın naaşı gözyaşları ve dualar eşliğinde cenaze aracına yüklenerek defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 02:19 Kaynak: İHA
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