Ankara Emniyeti'nin acı günü - Son Dakika

Ankara Emniyeti'nin acı günü
01.01.2021 16:36
Ankara Emniyeti'nin acı günü Kalp krizi geçiren bomba imha uzmanı son yolculuğuna uğurlandı Ankara'da dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bomba imha uzmanı Salim Değirmenci, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen cenaze töreni ile son...
Ankara Emniyeti'nin acı günü
Kalp krizi geçiren bomba imha uzmanı son yolculuğuna uğurlandı
ANKARA - Ankara'da dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bomba imha uzmanı Salim Değirmenci, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
Değirmenci için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara Vali Yardımcısı Kemal Karadağ ile Değirmenci'nin acılı ailesi katıldı. Merhum Değirmenci'nin naaşı gerçekleştirilen saygı duruşundan sonra Kuran-ı Kerim okundu. Tören dua edilmesi ile son buldu. Değirmenci Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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