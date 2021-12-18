Üye Girişi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

18.12.2021 19:04
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonunca (KESK) düzenlenecek açık hava toplantısı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonunca (KESK) düzenlenecek açık hava toplantısı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KESK, Anadolu Meydanı'nda yarın 13.30-15.30 saatleri arasında açık hava toplantısı düzenleyecek.

Emniyet tedbirleri kapsamında bugün saat 23.00'ten itibaren açık hava toplantısı sona erene kadar Anıt Caddesi'nin ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

İhtiyaç olması halinde Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü ve buraya Celal Bayar Bulvarı'ndan bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Anadolu Meydanı'ndan Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar tek yönlü kapatılacak.

GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan tüm cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı da ihtiyaç duyulması halinde çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

Açıklamada, vatandaşlar mağduriyet yaşamamaları için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda özen göstermeleri istendi.

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Aralık, Pazar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
19:04 Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Hatayspor'da isyan çıktı: 2 tane net penaltımız var
18:18 AK Partili Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler: Evet ekonomide sorunlar var, en az muhalefet kadar görüyoruz
18:06 Fahrettin Altun'dan, ASELSAN iddialarıyla ilgili paylaşım: Savunma sanayiinde geldiğimiz nokta bazılarını rahatsız ediyor
18:04 Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi
17:53 Pencere camını açık unutan İskoç polislerin cinsel içerikli oyunu görüntülendi! Kaybeden ilişkiye girdi
17:49 Fatih Terim'den şaşırtan tercih! Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler netleşti
17:42 ASELSAN, "Katar iddialarına" ilişkin hukuki süreç başlattı
17:23 Bergüzar Korel'den: Fazla eşyalarımdan kurtuldum, çoğu artık kolumun girdiği pantolonlarım
17:19 Son Dakika: Kadın futbolunun tarihteki ilk derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi
17:17 Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır
Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Hatayspor'da isyan çıktı: 2 tane net penaltımız var Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Hatayspor'da isyan çıktı: 2 tane net penaltımız var         
19:05
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır         
17:17
"İsterseniz oy da vermeyin" diyen Kılıçdaroğlu'ndan çok iddialı sözler: Ülkenin kaderini değiştireceğim "İsterseniz oy da vermeyin" diyen Kılıçdaroğlu'ndan çok iddialı sözler: Ülkenin kaderini değiştireceğim         
16:55
'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki 'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki         
16:48
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
Haberleri izleyen baba, oto hırsızlığı yapan kişiyi tanıdı! Oğluydu! İhbar etti Haberleri izleyen baba, oto hırsızlığı yapan kişiyi tanıdı! Oğluydu! İhbar etti         
12:43
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Saran'ın adaylığı sonrası Fenerbahçe taraftarı atağa geçti Saran'ın adaylığı sonrası Fenerbahçe taraftarı atağa geçti         
21:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 19:18:25. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement