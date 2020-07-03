Ankara emniyeti polislere saldıran avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Adliye önünde polislere saldıran avukatlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Anıtpark'ta du¨zenlenmek istenen ancak Ankara Valiligˆince uygun go¨ru¨lmeyen yu¨ru¨yu¨s¸le ilgili, Ankara Barosu ve c¸es¸itli illerin barolarına mensup avukatlardan olus¸an yaklas¸ık 600 kis¸ilik grubun, saat 15.00 itibariyle adliye bahc¸esinde toplandıkları anımsatıldı.

Burada yapılan basın ac¸ıklaması sonrası toplu olarak TBMM'ye yu¨ru¨mek isteyen gruba, "eylemlerinin yasaya aykırı oldugˆunun" ifade edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu esnada grup ic¸erisinde bulunan s¸ahıslar tarafından go¨revi sadece gu¨venligˆi ve du¨zeni sagˆlamak olan personelimize pankart-do¨viz sopaları ve akordiyon bariyer atmak suretiyle saldırıda bulunulmus¸tur. Yasal mevzuatı c¸ok iyi bilmelerine ve personelimizin iyi niyetli tu¨m c¸abalarına ragˆmen, marjinal grupların izinsiz go¨steri-etkinliklerinde rastlanacak s¸ekilde go¨revlilerimize saldırıda bulunan avukatlar hakkında Cumhuriyet Savcılıgˆına suc¸ duyurusunda bulunulacaktır."