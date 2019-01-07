Son Dakika Haberleri: Ankara Emniyeti Suçlulara Göz Açtırmıyor

Ankara Emniyeti Suçlulara Göz Açtırmıyor

2 saat önce

- Ankara Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor Bir yılda 54 kapkaçılık ve 80 cinayet suçu işlendi 16 ayda 3 bin'e yakın torbacı ve uyuşturucu satıcı yakalanarak tutuklandıANKARA - Başkent'te 2018 yılı içerisinde, Ankara polisinin başarılı çalışmaları sayesinde sadece 54 adet kapkaççılık suçu işlendi.

- Ankara Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor
Bir yılda 54 kapkaçılık ve 80 cinayet suçu işlendi
16 ayda 3 bin'e yakın torbacı ve uyuşturucu satıcı yakalanarak tutuklandı

ANKARA - Başkent'te 2018 yılı içerisinde, Ankara polisinin başarılı çalışmaları sayesinde sadece 54 adet kapkaççılık suçu işlendi. 1.5 Milyon haneye ev sahipliği yapan Ankara'da, günlük 10 adet hırsızlık suçu meydana geldi. Önceki yıllara göre bu oran Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonlarıyla gittikçe azalıyor.
Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2018 yılının genel değerlendirilmesinin yapıldığı ve basın mensuplarının genel sorunlarının ele alındığı toplantı, sohbet havasında geçti. Emniyet Müdürü Yılmaz, Ankara'nın Avrupa'nın çoğu kentinden güvenlik açısından daha emniyetli olduğunu belirtti. Almanya'nın Berlin, Münih gibi kentlerinde suç oranlarının daha yüksek olduğunu kaydetti. Ankara'da bir yılda sadece 80 cinayet suçu, 54 kapkaççılık olayı ve 1,5 Milyon haneye sahip olan Ankara'da günde 10 adet hırsızlık vakası meydana geldiğini aktardı.
Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor
Yılmaz, narkotik suçlarla mücadelede geniş kapsamlı çalışmalar içerisinde olduklarını belirterek, sadece 16 aylık gibi zaman zarfı içerisinde 3 bine yakın uyuşturucu satıcısı ve torbacının yakalanarak tutuklandığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:18 Kaynak: İHA

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