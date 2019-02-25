Son Dakika Haberleri: Ankara Emniyeti Yeni Ekip Otolarına Kavuştu

Ankara Emniyeti Yeni Ekip Otolarına Kavuştu

1 saat önce

Ankara Emniyeti, bünyesinde bulunan ekip otolarına 42 adet daha yenisini ekledi.

Ankara Emniyeti Yeni Ekip Otolarına Kavuştu, System.String[]
Ankara Emniyeti, bünyesinde bulunan ekip otolarına 42 adet daha yenisini ekledi.

Ankara Emniyeti vatandaşa daha iyi hizmet sunmak ve ekip otosu filosunu genişletmek adına bünyesine yeni polis araçlarını kattı. Değişim yöntemiyle zarar görmüş, hurdaya ayrılmış ve 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nde zarara uğramış 206 araç, sıfır kilometre 42 yeni araçla yenilendi. Araçlar, Ankara Emniyeti karşısında bulunan hipodromda yapılan törenle emniyete verildi. Tören de araçlar için iki adet koyun kesildi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz araçları incelerken hayırlı olması temennisinde de bulundu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:35 Kaynak: İHA

Polis, Ankara, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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