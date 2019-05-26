Son Dakika Haberleri: Ankara Emniyetinden "fişleme" iddialarına ilişkin açıklama

Ankara Emniyetinden "fişleme" iddialarına ilişkin açıklama

8 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerinin fişlendiği iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, haklarında soruşturma başlatılan öğrencilerle ilgili üniversite yönetimleri ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün bilgilendirildiğini bildirdi.

Ankara Emniyetinden
Ankara Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerinin fişlendiği iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, haklarında soruşturma başlatılan öğrencilerle ilgili üniversite yönetimleri ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün bilgilendirildiğini bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında Emniyet Müdürlüğümüz tarafından fişlendiği öne sürülen üniversite öğrencilerinin kalmış oldukları yurtlardan çıkartıldıkları ve almış oldukları öğrenim burslarının kesildiği yönünde haberler yer almaktadır. Yapılan işlem; adli mercilerce haklarında soruşturma başlatılan öğrencilerle ilgili olarak mer'i mevzuat gereği üniversite yönetimlerinin ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün bilgilendirilmesinden ibarettir" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:49 Kaynak: İHA
Ankara, Güncel
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