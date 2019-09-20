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Ankara Emniyetinden kaçak silah atölyesine operasyon

10 dakika önce

Ankara Emniyetinden kaçak silah atölyesine operasyonANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içlerinde ruhsatsız silah imal edilen atölyenin de bulunduğu adreslere operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyetinden kaçak silah atölyesine operasyon

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içlerinde ruhsatsız silah imal edilen atölyenin de bulunduğu adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firmaya ait binada ruhsatsız silah imalatı yapıldığını tespit etti. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından, atölyede ürettikleri ruhsatsız silahları ülke geneline pazarlayan suç örgütüne operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri baskında, 7 şüpheliyi yakaladı.

Polislerin telsiz görüşmelerini dinlediler

Yapılan detaylı incelemede örgüt üyelerinin, polis baskınından haberdar olabilmek için polis telsizi dinledikleri ve yasa dışı silah ticaretinin dışında bazı kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları da belirlendi.

Polisler, baskın yapılan adreslerde değişik çap ve modellerde 70 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 250 montaja hazır namlu, çeşitli çaplarda binlerce ta banca fişeği, şarjör, icra yayı, icra mili, silah imalatı ile yiv ve set açmada kullanılan freze, matkap uçları ve imalatta kullanılan makineleri ele geçirdi.

Adreslerdeki aramalar devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

Ankara Emniyetinden kaçak silah atölyesine operasyon

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:24 Kaynak: İHA
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