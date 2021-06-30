Ankara Emniyetinden Mamak'ta uyuşturucu satışı iddialarına yanıt - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bir gazetede Mamak'ta uyuşturucu satıldığı iddialarına ilişkin, "Şikayet üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahıslar hakkında, yalan haber yapma suçundan işlem başlatılmıştır" denildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bir gazetede Mamak'ta uyuşturucu satıldığı iddiasına yönelik açıklamada bulundu. Ankara Emniyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada "Söz konusu haber ile ilgili olarak H.G. ve E.Ç. isimli şahıslar 28.06.2021 günü Mamak ilçe Emniyet Müdürlüğümüze gelerek ilk kez karşılaştıkları bazı kişilerle gecekondu yıkımları hakkında konuştuklarını, haberde yer alan ifadeleri kullanmadıklarını belirterek asılsız haber yapan iki şahıstan şikayetçi olmuştur. Şikayet üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahıslar hakkında, yalan haber yapma suçundan işlem başlatılmıştır. Son 3 yılda sadece Türközü, Mutlu ve Tuzluçayır Mahallelerinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik olarak; 2019 yılında 79, 2020'de 167, 2021 yılının ilk 6 ayında 70 ihbar alınmış, toplam 315 operasyon gerçekleştirilmiştir.

Operasyonlarda gözaltına alınan 536 şüpheliden 64'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 66'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada Marjinal gruplar tarafından bölge halkında olumsuz algı oluşturmak amacıyla bir süredir sistemli şekilde yürütülen provokatif faaliyetlerin parçası olan bu tür gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. - ANKARA