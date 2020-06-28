Ankara Emniyetinden 'Marina' Operasyonu - Son Dakika

Ankara Emniyetinden 'Marina' Operasyonu

Ankara Emniyetinden 'Marina' Operasyonu Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdiği 'Marina' isimli operasyon çerçevesinde yat çetesini çökertti.

Ankara Emniyetinden 'Marina' Operasyonu

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ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdiği 'Marina' isimli operasyon çerçevesinde yat çetesini çökertti.

Ankara polisi nefes kesen bir operasyona daha imza attı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri düzenlediği "Marina Operasyonu" ile yat çetesini çökertti. Edinilen bilgilere göre; Ankara'dan Antalya'ya yerleşerek lüks bir ofis tutup, sözde lüks oto ve yat ticaretine başlayan çete üyeleri, onlarca zengin iş adamı ve vatandaşı dolandırdı. Dolandırıcıların lüks otomobiller ve yatlar için alıcıymış gibi pazarlık yaparak, yüklü miktar miktarda kapora verip güven kazanmaya çalıştıkları, böylece aldıkları araçların tescillerini kendi üzerlerine geçirdikleri belirlendi. Kaparo haricinde geriye kalan parayı ise ödemeden ortadan kayboldukları ve verdikleri çeklerin de karşılıksız çıktığı belirlendi.

Pek çok operasyon engellendi

2 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında dolandırıcıların planladıkları pek çok eylem polisin tarafından engellendi. Ankara polisi Antalya'da Eskişehir ve Ankara'da eşzamanlı operasyon düzenledi. Bu çerçevede 11 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırıcılık olayları ile ilgili 5 konu da buna paralel olarak aydınlatıldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 4 silah ele geçirildi. Çete liderinin yardımcısı Ç.Ç'nin kız arkadaşı T.D'nin çetenin kasası olduğu ve muhasebe işleri ile ilgilendiği ortaya çıkarıldı. Zanlıların ifadelerinde yaptıkları dolandırıcılık vakasını itiraf etti. H.H ifadesinde pişman olduğunu söyledi ve şebekenin çalışma yöntemini anlattı. Çete elebaşının zengin iş adamı gibi göründüğünü belirtti. Zanlıların emniyet işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.

Marina, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:46 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Emniyetinden 'Marina' Operasyonu - Son Dakika
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