Son Dakika Haberleri: Ankara Emniyetine Araç Takviyesi

Ankara Emniyetine Araç Takviyesi

23 dakika önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak 42 yeni ekip aracı hizmete alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak 42 yeni ekip aracı hizmete alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşa daha iyi hizmet sunmak ve ekip otosu filosunu genişletmek amacıyla bünyesine yeni polis araçları kattı.

Bu kapsamda görevler sırasında zarar görmüş, hurdaya ayrılmış ve bazıları Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde tahrip olan 206 araç, sıfır kilometre 42 yeni araçla değiştirildi.

Ekip araçları Ankara Hipodromu'nda kurban kesiminin ardından yapılan törenle hizmete alındı.

Törene, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, yardımcıları ve şube müdürleri ile yetkililer katıldı.

Araçları inceleyen Yılmaz, yeni ekip otolarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:57 Kaynak: AA

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