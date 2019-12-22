Ankara en özel çocuklardan en güzel defile - Son Dakika
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Ankara en özel çocuklardan en güzel defile

6 saat önce

En özel çocuklardan en güzel defileYENİMAHALLE Belediye bünyesinde bulunan Nefes Engelliler Sosyal Tesisleri'nde eğitim gören 23 özel birey birbirinden güzel tasarımlarla podyumda boy gösterdi.

En özel çocuklardan en güzel defile

YENİMAHALLE Belediye bünyesinde bulunan Nefes Engelliler Sosyal Tesisleri'nde eğitim gören 23 özel birey birbirinden güzel tasarımlarla podyumda boy gösterdi. Heyecanın bir an olsun azalmadığı defilede birbirinden özel mankenler rengarenk kostümleri, sevgiyle bakan ve gülen gözleriyle ışık saçtı.

Ankara Konağı Fethi Yaşar Salonu'nda düzenlenen 'Farkımla Güzelim' adlı özel defilede Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, TBMM Başkanvekili Levent Gök ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran da çocukları yalnız bırakmadı. Defilede öncesi konuşan Başkan Yaşar, engelli, engelsiz her insanın mutlu olduğu bir kenti yaratmak için 11 yıldır mücadele ettiklerini söyleyerek, Çok yol aldık. Yenimahalle bugün her konuda Türkiye'ye örnek gösterilen bir ilçe haline geldi. Bunu hep beraber yaptık. Her zaman söylüyorum. Engelli olmak kader değildir. Her yurttaş potansiyel engelli adayıdır. Onun için engelli yurttaşlarımıza acıyarak değil, sevgiyle saygıyla bakmak zorundayız. Bunu öğretmeye çalışıyoruz. Onların da engelsiz yurttaşlar kadar yaşam hakkı olduğunu, eşit yurttaş olduğunu herkese bilinçli bir şekilde öğretmeye çalışıyoruz dedi. TBMM Başkanvekili Levent Gök ise, Her zaman güzel çalışmalarıyla sadece Ankara'da değil, Türkiye'de de örnek alınan bir belediye olan Yenimahalle Belediyemizin ve onun değerli başkanı Fethi Yaşar'ın yine bugün hepimizin içlerini ısıtan, engelli kardeşlerimizle bizleri buluşturan, engelli kardeşlerimizin kendi alanlarında neler yapabileceklerini gösteren çok güzel bir gününde beraberiz diye konuştu.

EN KÜÇÜĞÜ 3, EN BÜYÜĞÜ 35 YAŞINDA

Defilede yer alan 3 ile 35 yaş arasındaki özel mankenlerin performansları profesyonel mankenleri aratmadı. Özel mankenler, kreş öğretmenleri eşliğinde podyumda sevgi dağıtırken salonda da duygu dolu anlar yaşadı. Kimi konuklar göz yaşlarını tutamazken, kimileri çocuklarını program sonuna kadar ayakta alkışladı. Defilenin finalinde ise 10'uncu Yıl Marşı eşliğinde bayrak tasarımlı kıyafeti ile sahneye çıkan Alican Bıçak coşkuyu zirveye çıkardı. Konuklarla birlikte Marşa eşlik eden Başkan Yaşar, Levent Gök ile birlikte özel mankenlere Teşekkür Belgesi ve hediyelerini verdi.

Ankara en özel çocuklardan en güzel defile

Yenimahalle, Levent Gök, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:14 Kaynak: DHA
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