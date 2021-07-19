Ankara Endemik Vadisi'nde sona yaklaşıldı - Son Dakika

Pursaklar Belediyesinin endemik bitkilerin gelecek nesillere aktarılması, Ankara keçisi, tavşanı ve kedisinin korunması amacıyla yapımına başladığı Ankara Endemik Vadisi inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AA muhabirine, 40 dönüm arazi üzerinde yapımına yaklaşık bir yıl önce başlanan Ankara Endemik Vadisi'nde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Parkta, öğrenciler için eğitim kampüsü, bitki çaylarının yer aldığı kafeterya, yürüyüş yolu ve Ankara'ya ait bitki ve hayvan türlerinin sergilenebileceği ve yetiştirileceği alanlar olacağına işaret eden Çetin, parkı yaklaşık 1,5 ayda tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Çetin, parkın tamamlandığında her yaşa hitap eden, keyifle vakit geçirilebilecek, gençlerin kitaplarını alıp ağaç gölgesinde okuyacakları bir alan haline geleceğini vurgulayarak, "Ankara'ya ait bitki ve hayvan türlerinin sergilenebileceği bir alan oluşturmak istiyoruz. Ankara Endemik Vadisi'nin bir bölümü enstitü şeklinde çalışacak. İlçemizdeki öğrencilerimiz burada toprakla buluşacak. Bitki ve hayvan konusunda uygulamalı dersler alacaklar." dedi.

Ankara Endemik Vadisi'nde 12 çeşit çiçek türü olacağını ifade eden Çetin şunları kaydetti:

"Bu çiçekleri seralarımızda yetiştirip çiçekseverlere de tohumlarını vereceğiz. Ankara'ya ait kedi, keçi ve tavşan bu parkın içinde yer alacak. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yer aldığı bir bölümümüz var. Onların da üretimi yapılarak nelere faydalı olduklarını anlatan panolar yer alacak. Parkın içinde ayrıca ata tohumlarımızı da üretip ilgilileri ile buluşturacağız. Şu ana kadar boyu 10 metreye yakın yaklaşık 100 ağaçla koru oluşturduk. Etrafı çiçeklerle çevrili bir yürüyüş yolumuz olacak. Aileler çocuklarıyla buraya geldiklerinde hem iyi vakit geçirecekler hem de Ankara'nın endemik türleri hakkında bilgi edinmiş olacaklar."