Ankara enerji bakanı dönmez, 'türkiye ve nijer arasında maden alanında iş birliği anlaşması'... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara enerji bakanı dönmez, 'türkiye ve nijer arasında maden alanında iş birliği anlaşması'... - Son Dakika

Ankara enerji bakanı dönmez, 'türkiye ve nijer arasında maden alanında iş birliği anlaşması'...

6 saat önce

ANKARA Enerji Bakanı Dönmez, 'Türkiye ve Nijer Arasında Maden Alanında İş Birliği Anlaşması' programında konuştu.

ANKARA Enerji Bakanı Dönmez, 'Türkiye ve Nijer Arasında Maden Alanında İş Birliği Anlaşması' programında konuştu

Ankara enerji bakanı dönmez, 'türkiye ve nijer arasında maden alanında iş birliği anlaşması'...

Türkiye, Nijer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:19 Kaynak: DHA
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