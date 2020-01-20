Ankara enerji bakanı dönmez, 'türkiye ve nijer arasında maden alanında iş birliği anlaşması'... - Son Dakika

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Ankara enerji bakanı dönmez, 'türkiye ve nijer arasında maden alanında iş birliği anlaşması'...
6 saat önce
ANKARA Enerji Bakanı Dönmez, 'Türkiye ve Nijer Arasında Maden Alanında İş Birliği Anlaşması' programında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:19 Kaynak: DHA
ANKARA Enerji Bakanı Dönmez, 'Türkiye ve Nijer Arasında Maden Alanında İş Birliği Anlaşması' programında konuştu
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