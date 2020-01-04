Ankara engellinin tekerlekli sandalyesini önce çaldı, sonra geri bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara engellinin tekerlekli sandalyesini önce çaldı, sonra geri bıraktı - Son Dakika

Ankara engellinin tekerlekli sandalyesini önce çaldı, sonra geri bıraktı

6 saat önce

Engellinin tekerlekli sandalyesini önce çaldı, sonra geri bıraktıANKARA'da engelli M.A.'nın evinin önündeki tekerlekli sandalyeyi çalan, daha sonra vicdan azabı duyarak geri bırakan S.M.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Engellinin tekerlekli sandalyesini önce çaldı, sonra geri bıraktı

ANKARA'da engelli M.A.'nın evinin önündeki tekerlekli sandalyeyi çalan, daha sonra vicdan azabı duyarak geri bırakan S.M.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, geçen 17 Aralık'ta Mamak ilçesi Demirlibahçe mahallesinde meydana geldi. Yürüme engelli Suriye uyruklu M.A., evinin önündeki tekerlekli sandalyesinin yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede tekerlekli sandalyeyi evin önünden alıp götürürken kameraya yansıyan kişinin S.M.A. olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma yapıldığı sırada S.M.A., aldığı tekerlekli sandalyeyi evin önüne geri bıraktı. S.M.A, bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı. S.M.A. ifadesinde, tekerlekli sandalyeyi satmak için aldığını; ancak daha sonra vicdan azabı yaşadığı için geri götürüp aldığı yere bıraktığını söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.M.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Ankara engellinin tekerlekli sandalyesini önce çaldı, sonra geri bıraktı

Aralık, Polis, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 4 Ocak 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
İstanbul'da ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı Vicdanının sesini dinleyen hırsız! Çaldığı tekerlekli sandalyeyi geri getirdi Büyükçekmece'de otel odasında 2 kişi ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
22:36 İran ile savaşa hayır protestosu düzenlendi - NEW - Son Dakika
22:34 Çankırı'da silahlı kavga 1 ölü - Son Dakika
22:33 2 katlı ahşap evde çıkan yangında iki kişiyi polis kurtardı - Son Dakika
22:32 Genç kadını bebeğinin yanında öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
22:32 Gökçeada'ya yarın fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
21:36 Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Son Dakika
21:25 Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 22:42:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara engellinin tekerlekli sandalyesini önce çaldı, sonra geri bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]