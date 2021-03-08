ANKARA Erdoğan: Türkiye'de 2020' elde edilen büyüme oranıyla Çin'den sonra ikinci sırada! - Son Dakika

ANKARA Erdoğan: Türkiye'de 2020' elde edilen büyüme oranıyla Çin'den sonra ikinci sırada!
08.03.2021 12:31
Cumhurbaşbakan'ı Erdoğan: "Türkiye uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalar ile salgının ilk yılını en az hasar ile atlatan nadir ülkelerden biridir." sözlerine ek olarak "Türkiye 2020'de elde ettiği büyüme oranı ile Çin'den sonra ikinci sırada! "açıklamasında bulundu.
Erdoğan: 2020'de elde ettiğimiz büyüme oranı ile Çin'den sonra 2'nci sırada yer aldık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalar ile salgının ilk yılını en az hasar ile atlatan nadir ülkelerden biridir. Geçen hafta açıklanan büyüme ve ihracat rakamları ülkemizin bu zorlu süreçteki başarısını ortaya koymaktadır. Türkiye 2020 yılında elde ettiğimiz yüzde 1,8'lik büyüme oranı ile Çin'den sonra 2'nci sırada yer almıştır" dedi.
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