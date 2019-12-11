Ankara erdoğan'a belarus cumhuriyeti büyükelçisi viktor rybak'ın güven mektubu - Son Dakika

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Ankara erdoğan'a belarus cumhuriyeti büyükelçisi viktor rybak'ın güven mektubu
6 saat önce
ANKARA Erdoğan'a Belarus Cumhuriyeti Büyükelçisi Viktor Rybak'ın Güven Mektubu.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:00 Kaynak: DHA
ANKARA Erdoğan'a Belarus Cumhuriyeti Büyükelçisi Viktor Rybak'ın Güven Mektubu
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