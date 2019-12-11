Ankara erdoğan'a belarus cumhuriyeti büyükelçisi viktor rybak'ın güven mektubu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara erdoğan'a belarus cumhuriyeti büyükelçisi viktor rybak'ın güven mektubu - Son Dakika

Ankara erdoğan'a belarus cumhuriyeti büyükelçisi viktor rybak'ın güven mektubu

6 saat önce

ANKARA Erdoğan'a Belarus Cumhuriyeti Büyükelçisi Viktor Rybak'ın Güven Mektubu.

ANKARA Erdoğan'a Belarus Cumhuriyeti Büyükelçisi Viktor Rybak'ın Güven Mektubu

Ankara erdoğan'a belarus cumhuriyeti büyükelçisi viktor rybak'ın güven mektubu

Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:00 Kaynak: DHA
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