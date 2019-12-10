Son Dakika › Güncel › Ankara erdoğan'a meksika birleşik devletleri büyükelçisi jose luis martinez y hernandez'in güven... - Son Dakika
Ankara erdoğan'a meksika birleşik devletleri büyükelçisi jose luis martinez y hernandez'in güven...
6 saat önce
ANKARA Erdoğan'a Meksika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jose Luis Martinez Y Hernandez'in Güven Mektubu-1. Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:28 Kaynak: DHA
Son Dakika 12 yıllık eşi için yaşadıkları evi pembeyle kaplayan adam takdir topladı Müge Anlı programında izleyiciyi şaşırtan kenevir diyaloğu: Ben onları marul sandım İYİ Partili Kaya, MHP Aydın İl Başkanı'nın görevden alınması nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert "Nobel" tepkisi: Bir caniyi savunan bu şahsa ödül verilmesi rezalettir