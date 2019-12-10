Son Dakika Haberleri: Ankara erdoğan'a meksika birleşik devletleri büyükelçisi jose luis martinez y hernandez'in güven...
Son Dakika Güncel Ankara erdoğan'a meksika birleşik devletleri büyükelçisi jose luis martinez y hernandez'in güven... - Son Dakika

Ankara erdoğan'a meksika birleşik devletleri büyükelçisi jose luis martinez y hernandez'in güven...

6 saat önce

ANKARA Erdoğan'a Meksika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jose Luis Martinez Y Hernandez'in Güven Mektubu-1.

ANKARA Erdoğan'a Meksika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jose Luis Martinez Y Hernandez'in Güven Mektubu-1

Ankara erdoğan'a meksika birleşik devletleri büyükelçisi jose luis martinez y hernandez'in güven...

Jose Luis Martinez, Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:28 Kaynak: DHA
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