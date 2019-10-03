Son Dakika Haberleri: Ankara erdoğan'a sri lanka büyükelçisi muhammed rizvi hassen'in güven mektubu takdim etti
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Ankara erdoğan'a sri lanka büyükelçisi muhammed rizvi hassen'in güven mektubu takdim etti

15 dakika önce

ANKARA Erdoğan'a Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen'in Güven Mektubu takdim etti.

ANKARA Erdoğan'a Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen'in Güven Mektubu takdim etti

Ankara erdoğan'a sri lanka büyükelçisi muhammed rizvi hassen'in güven mektubu takdim etti

Sri Lanka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:27 Kaynak: DHA
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