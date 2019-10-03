Ankara erdoğan'a sri lanka büyükelçisi muhammed rizvi hassen'in güven mektubu takdim etti
15 dakika önce
ANKARA Erdoğan'a Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen'in Güven Mektubu takdim etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:27 Kaynak: DHA
ANKARA Erdoğan'a Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen'in Güven Mektubu takdim etti
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